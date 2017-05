Bernardo Silva troca Mónaco por City, a troco de quase 50ME, segundo BBC

Lusa 26 Mai, 2017, 18:51 / atualizado em 26 Mai, 2017, 18:53 | Futebol Internacional

O Manchester City “chegou a acordo por 43 milhões de euros pelo médio ofensivo português Bernardo Silva, jogador do Mónaco”, segundo a BBC, sendo que outros ‘media’ também dão conta da transferência do jogador formado no Benfica.



De França, surgem notícias da mudança de Bernardo Silva, com o diário desportivo L’Equipe a anunciar que o jogador luso vai assinar por cinco anos com o Manchester City, de Pep Gurdiola, o clube eliminado pelo Mónaco nos ‘oitavos’ da ‘Champions’.



Bernardo Silva, de 22 anos, foi um dos grandes protagonistas do Mónaco em 2016/17, fazendo parte do ‘onze’ ideal da Liga francesa, que o conjunto de Leonardo Jardim conquistou.



O extremo português chegou ao Mónaco no verão de 2014, por empréstimo do Benfica, tendo sido contratado em definitivo em janeiro de 2015, por 15,75 milhões de euros.