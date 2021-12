Bernardo Silva volta a brilhar, bisa e Manchester City é líder na Liga inglesa

Ao City competia aproveitar a derrota mais cedo do Chelsea, na visita ao West Ham (3-2), para chegar ao topo da classificação, já depois de o rival Liverpool também ter aproveitado para ultrapassar os 'blues' e colocar-se na frente.



Entre as três equipas existe agora um intervalo de dois pontos, com o Manchester City em primeiro (35 pontos), o Liverpool, que hoje venceu nos 'descontos' o Wolverhampton (1-0), em segundo (34), e o Chelsea a cair para terceiro (33).



No último jogo do dia, Bernardo Silva, a atravessar um grande momento de forma, voltou a ser um jogador 'mais' na equipa de Pep Guardiola, com o português a marcar aos 31 e aos 63 minutos, já depois de Sterling inaugurar o marcador, aos quatro.



O golo de 'honra' do Watford (17.º) foi apontado por Cucho, aos 74 minutos.



Nos 'citizens', os três portugueses estiveram em campo, com o treinador espanhol a contar, uma vez mais, com João Cancelo e Rúben Dias, também eles dois habituais 'esteios' nas opções defensivas da equipa.



No domingo, também na 15.ª jornada, o Manchester United (sétimo), de Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes e Diogo Dalot, recebe o Crystal Palace (11.º), na estreia do técnico Ralf Rangnick.



O alemão tem a missão de 'recuperar' a equipa, após o despedimento de Solskjaer, devido aos maus resultados, embora nos últimos jogos a equipa tenha estado sob orientação do adjunto Michael Carrick.



Em outros jogos da ronda, o Tottenham recebe o Norwich, o Leeds United o Brentford, e o Aston Villa o Leicester, de Ricardo Pereira, ainda no domingo, e na segunda-feira o Everton, de André Gomes, defronta em Goodison Park o Arsenal, de Nuno Tavares e Cédric Soares.