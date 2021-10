Besiktas, adversário do Sporting na `Champions`, perde e tem terceiro lugar em risco

A equipa do Basaksehir abriu o marcador à beira do intervalo, aos 40 minutos, pelo avançado italiano Stefano Okaka, mas o Besiktas conseguiu restabelecer o empate ao minuto 59, pelo médio brasileiro Alex Teixeira.



No entanto, o próximo adversário do Sporting na Liga dos Campeões baqueou na parte final, tendo sofrido mais dois golos, aos 83 e 85 minutos, pelo mesmo Okaka, que 'bisou', e pelo avançado norueguês Fredrik Gulbrandsen, respetivamente.



A equipa do Besiktas ainda conseguiu atenuar a derrota com um golo do avançado belga Michy Batshuayi, já em período de compensações, aos 90+1 minutos, na execução de um penálti.



Com esta derrota, o Besiktas arrisca perder o terceiro lugar, visto que soma 17 pontos, enquanto o quarto classificado, o Hatayspor, com 16, e o quinto, o Altay, com 15, podem ultrapassá-lo caso vençam os seus jogos nesta jornada, na qual recebem o Gaziantep (12º) e o Karagumruk (7º), respetivamente, numa tabela classificativa liderada pelo Fenerbhaçe, treinado pelo português Vítor Pereira, com 19 pontos, seguido do Trabzonspor, com 18.



O Besiktas desloca-se ao estádio de Alvalade na próxima terça-feira para defrontar o Sporting, a partir das 17:45, em jogo da terceira jornada do grupo C da Liga dos Campeões, liderado pelos holandeses do Ajax e pelos alemães do Borussia Dortmund, ambos com seis pontos, enquanto portugueses e turcos ainda não pontuaram.



O Sporting volta a defrontar a equipa turca em 03 de novembro, desta vez em Istambul, na quarta jornada do grupo C da 'Champions'.