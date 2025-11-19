Futebol Internacional
Besiktas diagnostica Rafa Silva com "lombalgia"
O futebolista internacional português Rafa Silva foi diagnosticado “com uma lombalgia” pela equipa médica do Besiktas, apesar de a ressonância magnética não ter revelado “nenhuma patologia”, informou o emblema turco em comunicado.
“Uma ressonância magnética realizada ontem [terça-feira] no Hospital Acıbadem, não revelou nenhuma patologia que pudesse explicar a dor nas costas do nosso jogador profissional de futebol Rafa Silva”, pode ler-se na nota divulgada pelo clube de Istambul.
Poucos dias depois de ter assumido querer deixar o clube turco, para o qual se transferiu em 2024/25, após oito épocas no Benfica, o jogador português, de 32 anos, falhou, novamente, o treino com a equipa principal, por culpa de uma lesão nas costas, que foi confirmada pelo departamento médico das ‘águias negras’.
“A nossa equipa médica diagnosticou-o com lombalgia e ele não participou no treino de hoje, alegando que a dor persiste”, esclareceu.
O Besiktas, no qual também atuam os lusos Tiago Djaló e Jota Silva, adiantou que “o programa de tratamento foi comunicado por escrito ao jogador e ao seu representante”, deixando claro que “o processo será acompanhado de perto pelo clube e prosseguirá com base no cumprimento mútuo das obrigações contratuais entre ambas as partes”.
No sábado, o extremo luso revelou ter a intenção de deixar o Besiktas, mas rejeitou colocar um ponto final na carreira, em resposta às acusações de que foi alvo por parte do treinador e do presidente do clube.
Poucos dias depois de ter assumido querer deixar o clube turco, para o qual se transferiu em 2024/25, após oito épocas no Benfica, o jogador português, de 32 anos, falhou, novamente, o treino com a equipa principal, por culpa de uma lesão nas costas, que foi confirmada pelo departamento médico das ‘águias negras’.
“A nossa equipa médica diagnosticou-o com lombalgia e ele não participou no treino de hoje, alegando que a dor persiste”, esclareceu.
O Besiktas, no qual também atuam os lusos Tiago Djaló e Jota Silva, adiantou que “o programa de tratamento foi comunicado por escrito ao jogador e ao seu representante”, deixando claro que “o processo será acompanhado de perto pelo clube e prosseguirá com base no cumprimento mútuo das obrigações contratuais entre ambas as partes”.
No sábado, o extremo luso revelou ter a intenção de deixar o Besiktas, mas rejeitou colocar um ponto final na carreira, em resposta às acusações de que foi alvo por parte do treinador e do presidente do clube.
(Com Lusa)