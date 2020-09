Besiktas empata antes de receber Rio Ave na Liga Europa

Os turcos, que foram relegados para a fase preliminar da Liga Europa depois de serem afastados pelo PAOK (3-1) na segunda preliminar da Liga dos Campeões, estiveram hoje a vencer com um golo de Cyle Larin, mas permitiram o empate.



Larin marcou aos 33, a cabecear ao segundo poste, e Bayrakdar deu o empate ao Antalyaspor já perto do final, aos 85.



Besiktas e Rio Ave, que no domingo visita o Tondela na primeira jornada da I Liga, defrontam-se na quinta-feira, a partir das 18:00.



O vencedor do encontro defrontará no ‘play-off’, o último jogo de acesso à fase de grupos, o vencedor do jogo entre AC Milan e os noruegueses do Bodo/Glimt.