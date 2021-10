Besiktas perde e atrasa-se na Liga turca antes da visita a Alvalade

O georgiano Saba Lobjanidze marcou o único golo da partida logo aos seis minutos e impôs aos campeões turcos a terceira derrota nos últimos cinco encontros da competição.



O Hatayspor, que contou com o português Rúben Ribeiro no 'onze', reforçou o segundo lugar da Liga turca, com 23 pontos, mais três do que o Besiktas, que é terceiro e está agora a sete do líder Trabzonspor (27), que na sexta-feira venceu o Rizespor por 2-1.



Contudo, o conjunto de Istambul arrisca-se a terminar a ronda na sexta posição, caso Alanyaspor (20 pontos), Fenerbahçe (19), treinado pelo português Vítor Pereira, e Karagumruk (18) vençam os respetivos jogos.



Na quarta-feira, o Besiktas visita o Sporting, em encontro da quarta jornada do Grupo C da Liga dos Campeões. Os turcos ocupam o último posto do grupo, ainda sem qualquer ponto somado, enquanto os 'leões' são terceiros, com três.