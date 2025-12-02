Besiktas responde a Rafa Silva com ameaça de queixa à FIFA

O braço de ferro entre Rafa Silva e o Besiktas ainda não terminou e a novela ganhou novos contornos esta terça-feira. Segundo o jornal turco Takvim, o Besiktas mostrou-se insatisfeito depois de saber que o jogador Rafa Silva conversou com Rui Costa e José Mourinho sobre uma possível transferência para o clube da Luz.



Em resposta à acusação, fonte próxima do jogador desmentiu ter havido qualquer encontro entre as partes, avançou a imprensa desportiva portuguesa. Quando contactado pelo emblema de Istambul, o Benfica também negou ter falado com o jogador português.



Apesar de não estarem em contacto, o jornal Record adiantou esta terça-feira que o jogador continua descontente em Istambul e que a sua prioridade passa por voltar a Portugal e ao Benfica. O ex-internacional português descarta outros clubes e só vê com bons olhos o regresso à Luz.



O Benfica acompanha com atenção o caso, mas só vai avançar com a contratação se o jogador ficar livre no mercado de janeiro.



No Besiktas desde a temporada 2024/25, Rafa transmitiu à direção a intenção de deixar o clube já na próxima janela de transferências e não pisa os relvados desde o início de novembro.



A Onsoccer, agência que representa Rafa Silva, veio a público esclarecer que o jogador está “desiludido face às expectativas que lhe foram criadas relativamente ao projeto que aceitou integrar”. O Besiktas, no entanto, só discute uma transferência se for acionada a cláusula de 15 milhões de euros.



O jogador continua a treinar sozinho, ainda que a imprensa turca tenha noticiado, no início da semana passada, um possível entendimento e a reintegração do jogador nos trabalhos da equipa principal, o que nunca se confirmou.



No passado domingo, em rescaldo à vitória do Besiktas no último jogo para o campeonato, o treinador voltou a falar sobre o assunto e desresponsabilizou o clube turco pelos recentes acontecimentos: "Se quiser treinar connosco pode vir. Não há problema”.