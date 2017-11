Besiktas vence 3-1 fora e isola-se no terceiro lugar na Turquia

Lusa 05 Nov, 2017, 18:50 | Futebol Internacional

Com Ricardo Quaresma e Pepe a titulares, o Besiktas impôs-se com golos do brasileiro ex-Benfica Talisca (07), do holandês Ryan Babel (47) e do ponta de lança Tosun (63), de pouco valendo a reação da equipa do guarda-redes Beto e do médio Castro, protagonizada por golo do argelino ex-FC Porto Ghilas (66).



O Besiktas soma agora 21 pontos, deixando para trás o Kayserispor (19), que empatou no sábado, ficando a dois do Istambul e a cinco do líder Galatasaray – o Göztepe integra um quarteto no quinto lugar, com 17 pontos.



No grupo G da ‘champions’, o Besiktas comanda com 10 pontos em quatro jornadas, seguido do FC Porto com seis, Leipzig com quatro e do Mónaco de Leonardo Jardim e João Moutinho com apenas dois.