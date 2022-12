Betinho muda-se do Sp. Espinho para o Man. United por engano

”, contou à Lusa o avançado de 29 anos.O antigo internacional sub-21, formado no Sporting, não queria acreditar no erro do sítio oficial da Premier League na Internet, que o dava como número 11 dos "red devils", num plantel ao lado dos internacionais Bruno Fernandes e Diogo Dalot.Foi para esta dupla lusa que falou numa publicação na rede social Instagram, em tom irónico, porque quis levar “para a brincadeira toda esta situação”, que o viu ser notícia em publicações desportivas de todo o mundo.A brincadeira, de resto, continua até na hora de aferir o futuro. “”, brinca.A ida para Inglaterra deu-se, de facto, mas muito antes na carreira, quando os "leões" o emprestaram ao Brentford, atual primodivisionário, na segunda metade de 2014/15, cumprindo um jogo naquele clube no Championship, o segundo escalão inglês.Noutra “fase da vida”, a saída para o estrangeiro não se afigura provável, até porque está a jogar perto de casa – nasceu em Santa Maria de Lamas -, e, além disso, é figura de proa de uns "tigres" que ocupam zona de "play-off" de subida aos Nacionais na distrital da AF Aveiro.”, conta o antigo internacional português dos escalões jovens.Jogou Europeus sub-17 e sub-19, um Torneio de Toulon, e na carreira fez jogos oficiais no Sporting (equipa principal e equipa B), no Vitória de Setúbal, no Belenenses, no União da Madeira e no Lusitânia de Lourosa, antes do Espinho.