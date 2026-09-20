Betis deixa fugir segundo lugar isolado em Espanha, Luís Castro volta a perder

Na Corunha, o Betis, próximo adversário do FC Porto na Liga dos Campeões, esteve perto do triunfo, mas deixou o Deportivo chegar já perto do fim ao empate (1-1), com o colombiano Cucho Hernandez a marcar para os sevilhanos, aos 43, e Diego Villares, aos 87, para o clube da Galiza.



Com este resultado, o Betis segue no segundo posto, agora com 16 pontos e na companhia do Atlético de Madrid, que recebei e bateu hoje o Real Madrid de José Mourinho por 2-1. Os dois emblemas estão cinco pontos do líder FC Barcelona.



Já o Deportivo, de regresso ao principal escalão, está em sétimo com 10 pontos e sofreu apenas um desaire nas primeiras sete jornadas.



Mais difícil está a vida de Luís Castro no Levante, com a formação de Valência a somar a segunda derrota seguida e terceiro jogo consecutivo sem vencer na La Liga, no desaire por 3-1 no terreno do Villarreal.



Com Renato Veiga a tempo inteiro no Villarreal, Alberto Moleiro marcou para a equipa da casa, aos 54 minutos, já depois de ter assistido Perez, aos 41, repetindo esse mesmo gesto aos 83, antes do remate certeiro do georgiano Georges Mikautadze. Ivan Romero, aos 43, fez o golo do Levante.



O Villarreal está no oitavo posto com oito pontos, enquanto o Levante caiu para 17.º, com cinco.