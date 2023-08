Bétis e Atlético Madrid empatam sem William e Félix

A partida foi bastante equilibrada, com ligeiro ascendente para os anfitriões, que seguem provisoriamente no sexto lugar, após vencerem o Villarreal fora na primeira jornada, somando quatro pontos, enquanto os "colchoneros" são quartos, com os mesmos quatro pontos, depois de terem batido o Granada, por 3-1, na ronda inaugural.Horas antes, o campeão FC Barcelona bateu em casa o Cadiz, por 2-0, com os golos da vitória a surgirem já na reta final do encontro.Depois do empate a zero no terreno do Getafe na ronda de estreia da La Liga, os catalães só chegaram à vantagem aos 82 minutos, com o reforço Gündogan (ex-Manchester City) a assistir Pedri, e com Férran Torres a aproveitar o passe fatal de Lewandowski para selar as contas, aos 90+4.Com a vitória, o FC Barcelona ascende provisoriamente ao quinto posto da tabela classificativa em Espanha, enquanto o adversário nesta partida, que venceu na primeira ronda o Alavés (1-0), segue na 11.ª posição.No outro jogo disputado domingo, o Girona (terceiro classificado com quatro pontos) ganhou ao Getafe (16.º com um ponto), por 3-0, com golos do venezuelano Yangel Herrera (aos 12) e um 'bis' do veterano uruguaio Cristhian Stuani, aos 55 e aos 65.