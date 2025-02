Bétis e Heidenheim na mira do Vitória de Guimarães

O Betis, atual 11.º na Liga espanhola, marcou no Planet Group Arena através de Antony, aos 47 minutos, de Bakambu, aos 71, e Sergi Altamira, aos 84.Pelo Gent, que segue em sexto na Liga belga, jogaram os portugueses Tiago Araújo e Leonardo Lopes.Em Copenhaga, o líder do campeonato dinamarquês deixou-se surpreender pelo Heidenheim, apenas 16.º no campeonato germânico.Carl Larsson adiantou o Copenhaga, aos 45+1, mas na segunda parte a reação do Heidenheim foi excelente, com golos de Keller (59) e Siersleben (85).No dia 21, a UEFA vai sortear a ordem dos jogos dos oitavos-de-final, mas também dos quartos-de-final e das meias-finais.Os encontros dos oitavos de final disputam-se em 6 e 13 de março. Os jogos dos quartos de final estão marcados para 10 e 17 de abril e as meias-finais disputam-se a 1 e 8 de maio. A final será a 28 de maio, em Wroclaw, na Polónia.