Betis e Sevilha empatam dérbi e Elche-Espanyol marcado por incidente racista

No Estádio de La Cartuja, a formação da casa parecia estar bem encaminhada para a vitória na partida da 26.ª ronda, com dois golos ainda antes do intervalo, marcados pelo extremo brasileiro Antony, aos 16, e pelo médio Álvaro Fidalgo, aos 37.



Contudo, a história na segunda parte foi totalmente diferente, com o Sevilha a reduzir aos 62, por intermédio do 'eterno' Alexis Sánchez, internacional chileno de 37 anos, e de Isaac Romero que, aos 85, forçou o empate.



O Betis segue no quinto posto da La Liga, com 43 pontos, enquanto o rival Sevilha é 11.º com 30.



Também o encontro entre o Elche e o Espanyol terminou com uma igualdade de dois golos, mas o foco acabou por estar fora do campo desportivo, uma vez que o internacional marroquino Omar El Hilali (Espanyol) se queixou ao árbitro de ter sido alvo de insultos racistas por parte do avançado espanhol Rafa Mir.



O 'juiz' do jogo, Iosu Galech Apezteguia, ativou o protocolo antiracista aos 80 minutos, e o desafio esteve interrompido durante três minutos.



De acordo com o relatório de arbitragem, o avançado do Elche, que também está a ser investigado por alegada violação, terá dito a Omar El Hilali: "tu vieste de barco".



O defesa marroquino, de 22 anos, nascido em Espanha, em L'Hospitalet de Llobregat, uma localidade próxima de Barcelona, e que detém a dupla nacionalidade, ficou visivelmente abalado com as palavras do oponente, e à beira das lágrimas, mas o jogo foi retomado.



Certo é que Rafa Mir continuou em campo e marcou mesmo, de penálti, aos 90 minutos, o golo que deu o empate ao Elche (17.º com 26 pontos), que contou com os portugueses André Silva e Martim Neto no 'onze' titular.



O médio Marc Aguado marcou o outro golo dos anfitriões, enquanto Kike García e Carlos Romero marcaram para o Espanyol (sétimo com 36).



O duelo entre o Valência e o Osasuna resultou na vitória dos primeiros, que marcaram o único golo da partida aos 67, de penálti, através do belga Largie Ramazani.



A formação valenciana segue no 13.º posto com 29 pontos, enquanto o Osasuna é 10.º com 33.



No último jogo do dia em Espanha, o Celta de Vigo (sexto com 40 pontos) superiorizou-se na visita ao terreno do Girona (12.º com 30), por 2-1.



O avançado ucraniano Vladyslav Vanat até adiantou os anfitriões, aos 35, mas os galegos deram a 'cambalhota' no marcador no segundo tempo, graças a Ferran Jutgla (58) e a um autogolo do defesa brasileiro Vitor Reis (70).



A 26.ª ronda termina na segunda-feira, com o Real Madrid a receber o Getafe, estando os 'merengues' - que eliminaram o Benfica na Liga dos Campeões - no segundo posto com 60 pontos, menos quatro do que o líder FC Barcelona, que no sábado bateu o Villarreal por esclarecedores 4-1.

