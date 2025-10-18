Betis empata em Villarreal

Após nove jornadas, o 'Barça' tem mais um ponto do que o Real Madrid, que só joga no domingo em casa do Getafe - os catalães estão com 22 pontos e os 'merengues' 21.



O Villareal segura o terceiro lugar, com 17 pontos, muito 'apertado' pelo Betis, que tem menos um, tal como o Atlético de Madrid, que derrotou na capital o Osasuna, por 1-0.



Com Renato Veiga no onze inicial, o Villareal deixou escapar a vitória nos descontos, com o segundo golo bético marcado aos 90+4, por Antony, então a bisar, após o primeiro tento do brasileiro, aos 66.



O Villareal tinha chegado a 2-0, com os golos de Tajon Buchanan (44) e Alberto Moleiro (64).



No estádio Metropolitano, o domínio 'colchonero' foi total, com o Atlético a ver um golo anulado aos nove minutos, por fora de jogo de Baena.



O argentino Thiago Almada entrou em jogo aos 63 minutos e volvidos seis minutos fez o 1-0, com a baliza aberta, após um passe 'de morte' de Giuliano Simeone.



Mais cedo, um golo aos 90+3 minutos, marcado pelo uruguaio Ronald Araujo, deu a vitória ao FC Barcelona, por 2-1, frente ao Girona.



No estádio olímpico de Barcelona, o 'Barça' teve muitas dificuldades ante os visitantes, mas tudo terminou bem, com o defesa chamado à função de ponta de lança de recurso com total êxito.



Depois da goleada frente ao Sevilha, 4-1, o FC Barcelona, com muitos titulares ausentes, esteve perto do 'desastre', com o Girona a construir várias ocasiões de golo na primeira parte.



Pedri adiantou a equipa da casa, aos 13 minutos, numa jogada individual que finalizou com um remate bem colocado.



De trivela, o belga Axel Witzel, antigo jogador do Benfica, empatou, aos 20 minutos, e até ao fim da primeira parte o Girona foi bem mais assertivo.



Como lhe competia, o 'Barça' foi mais pressionante na segunda parte e também teve ocasiões para marcar, mas só chegou à vantagem mesmo no final - De Jong centrou e Araujo rematou para o precioso golo.



O Sevilha, depois do brilharete conseguido com os catalães, foi do melhor ao pior e perdeu em casa por 3-1 com o Maiorca, que era 'lanterna vermelha'.



O grego Vlachodimos, antigo jogador do Benfica, fez um bom jogo na baliza dos andaluzes, mas não evitou a derrota, consubstanciada em dez minutos, entre os 67 e os 77.



O suíço Ruben Vargas adiantou o Sevilha, aos 16 minutos. Depois, o kosovar Vedat Muriq empatou, aos 67, e Mateo Joseph deu a vitória aos visitantes, com golos aos 72 e 77.



Pelo Maiorca, o médio português Samu voltou a ser titular.



Na classificação, o Sevilha continua em sétimo, com 13 pontos, e o Maiorca deixou a zona de descida, passando a ser 15.º, com oito pontos.