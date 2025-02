Betis impõe primeira derrota ao Getafe na Liga espanhola em 2025 e sobe a sétimo

Nos arredores de Madrid, dois golos de Isco (18 e 77 minutos), o segundo na conversão de uma grande penalidade, sentenciaram o desafio da 25.ª ronda a favor dos sevilhanos, que terminaram com 10 unidades, por expulsão com cartão vermelho direto do brasileiro Antony (90+4), e prosseguem com o internacional português William Carvalho lesionado.



O Betis é sétimo, com os mesmos 35 pontos do Rayo Vallecano, situado no sexto lugar, último de entrada direta nas provas europeias da próxima época, sob a proximidade do Maiorca, oitavo, com 34, que visita na segunda-feira o Sevilha, na conclusão da jornada.



No 14.º lugar, com 30 pontos, sete acima da zona de descida, segue o Getafe, que ainda reduziu por Borja Mayoral (82 minutos), mas viu o defesa central português Domingos Duarte ser expulso por acumulação de cartões amarelos a acabar (90+6), sem conseguir impedir a primeira derrota em dois meses na prova, após quatro vitórias e dois empates.



O Betis terá pela frente o Vitória de Guimarães nos ‘oitavos’ da Liga Conferência, terceira prova europeia de clubes, com a primeira mão agendada para 06 de março, no Estádio Benito Villamarín, em Sevilha, uma semana antes do reencontro no D. Afonso Henriques.



Horas antes do triunfo ‘verdiblanco’ em Getafe, o campeão mundial, europeu e espanhol Real Madrid reassumiu a liderança partilhada da Liga espanhola, em igualdade pontual com o FC Barcelona e à frente do Atlético de Madrid, ao derrotar em casa o Girona (2-0).



Quatro dias depois de eliminarem o tetracampeão inglês Manchester City no play-off de acesso aos oitavos de final da Liga dos Campeões, os ‘merengues’ começaram a travar uma sequência de três partidas sem vencer e dois empates para o campeonato com um remate de primeira de fora da área do médio croata e capitão Luka Modrić (41 minutos).



O 2-0 foi fixado pelo brasileiro Vinicius Júnior (83), vencedor do prémio The Best da FIFA em 2024, que já não marcava há um mês em todas as provas e voltou a ‘faturar’ na Liga espanhola pela primeira vez desde o ‘hat-trick’ ao Osasuna em novembro do último ano.



O Real Madrid acumula os mesmos 54 pontos do FC Barcelona, que possui vantagem no confronto direto e havia triunfado na visita de sábado ao Las Palmas (2-0), tal como fez o Atlético de Madrid, terceiro, com 53, em Valência (3-0), enquanto o Girona é 12.º, com 31.



Na perseguição ao pódio continua o Athletic Bilbau, que obteve ante o lanterna-vermelha Valladolid (7-1) o êxito mais folgado desde a inauguração do novo San Mamés, em 2013, sendo que já não ‘faturava’ sete golos numa partida do campeonato desde abril de 1994.



Mikel Jaureguizar (10 minutos), Nico Williams (35 e 66), Maroan Sannadi (43), Ohian Sancet (45+2), Gorka Guruzeta (69) e o hispano-ganês Iñaki Williams (87) construíram a vitória mais expressiva em 2024/25 dos bascos, que não perdem há 16 rondas e estão na quarta posição, última de acesso direto à Liga dos Campeões da próxima época, com 48 pontos, contra 44 do Villarreal, quinto, que bateu fora na véspera o Rayo Vallecano (1-0).



No 20.º e último lugar, com apenas 15 pontos, a oito da zona de manutenção, permanece o Valladolid, que reduziu pelo senegalês Mamadou Sylla (47 minutos) e terminou com 10 unidades, face à expulsão do croata Stanko Jurić (56), sofrendo a sexta derrota seguida.



Os ‘blanquivioletas’ estiveram desfalcados de André Ferreira, por lesão, e reestrearam o treinador Álvaro Rubio, que já tinha sido interino em dezembro de 2024 e deixou agora a equipa B em definitivo para render o argentino Diego Cocca, destituído na segunda-feira.