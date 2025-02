Betis ou Copenhaga no caminho do Vitória de Guimarães

No ‘play-off’, e depois de ter vencido na Bélgica por 3-0, o Betis tinha praticamente garantido o êxito e hoje até pôde perder em casa, por 1-0, em desafio no qual terminou com um jogador a menos, depois da expulsão de Vítor Roque, resultado de uma entrada dura aos 82 minutos.



Pouco depois, o Gent fez o seu golo, com Brown, o visado no lance da expulsão, a ‘faturar’ aos 87 minutos, garantindo um triunfo inócuo, apenas bom para reforçar o moral.



Atual oitavo classificado na Liga espanhola, com 32 pontos, a três do sexto, que vale o regresso à Liga Conferência, o Betis será, ainda assim, um rival ao nível do Copenhaga, que lidera o seu campeonato, com os mesmos 36 pontos do Midtjylland.



Os dinamarqueses foram surpreendidos na primeira volta, perdendo em casa com o Heidenheim, por 2-1, resultado que hoje igualaram na Alemanha, obrigando a um prolongamento, no qual o defesa mexicano Rodrigo Huescas decidiu a seu favor, aos 114 minutos.



O avançado argelino Amin Chiakha, aos 37 minutos, e o defesa indonésio Kevin Diks, aos 53, colocavam o Copenhaga na frente da eliminatória, porém o avançado brasileiro Leo Scienza reduziu, aos 74, e ainda provocou o prolongamento, que, ainda assim, não foi favorável aos germânicos.



No seu historial, o Betis foi campeão espanhol em 1935, conquistou a Taça do Rei em 1977, 2005 e 2022.



Já o Copenhaga foi campeão da Dinamarca por 15 vezes, a última das quais em 2023, conquistou por nove vezes a Taça do seu país e três vezes a Supertaça, além de uma Taça da Liga e outra Taça dos Reis.



O Vitória de Guimarães, atual sétimo do campeonato, terminou a fase de liga em segundo lugar entre os 36 participantes, apenas atrás do Chelsea.



Os minhotos têm no seu historial uma Taça de Portugal, em 2013, bem como uma Supertaça Cândido de Oliveira, em 1988.