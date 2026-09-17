Betis, próximo adversário do FC Porto na Champions, vence na receção ao Getafe

No Estádio de La Cartuja, casa ‘emprestada’ dos anfitriões, o único golo da partida de sexta jornada saiu dos pés do marroquino Abde Ezzalzouli, quando decorria o minuto 45.



O emblema andaluz passou a somar os mesmos 15 pontos do Real Madrid, segundo classificado, contra os 18 do líder isolado FC Barcelona, enquanto o conjunto dos arredores da capital espanhola, que terminou a partida com 10 elementos devido à expulsão de Mario Martin (87), é 15.º posicionado, com cinco.



A receção do Betis ao FC Porto, referente à segunda jornada da fase de liga da Liga dos Campeões, está agendada para 14 de outubro, às 21:00 locais (20:00 em Lisboa).



