Betis vence em Girona e aproxima-se do top 5 da Liga espanhola

Quatro dias depois do apuramento para as meias-finais da Liga Conferência, nas quais enfrentarão os italianos da Fiorentina, os ‘verdiblancos’ construíram o triunfo na primeira parte, com golos do norte-americano Johnny Cardoso (seis minutos), do brasileiro Antony (39) e de Isco (42), tendo o uruguaio Cristhian Stuani anotado o único tento catalão (85).



O médio internacional português William Carvalho entrou aos 78 minutos nos sevilhanos, que tiveram o guarda-redes e compatriota Guilherme Fernandes no banco de suplentes.



O Betis interrompeu uma série de duas partidas sem ganhar na prova e reforçou a sexta posição, de acesso à Liga Europa, com 51 pontos, a um do Villarreal, quinto classificado, que empatou no domingo na receção à Real Sociedad (2-2) e tem um desafio em atraso.



Com a quarta derrota seguida e sem vitórias há 10 jogos, o Girona é 16.º, com 34 pontos, três acima do Alavés, primeira equipa em zona de descida, no 17.º e antepenúltimo lugar.