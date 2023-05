Betis vence Rayo Vallecano e segura sexto lugar na La Liga

Os béticos, que já venciam no estádio Benito Villamarín por 2-0 ao intervalo, chegam aos 55 pontos, a dois do quinto lugar do Villarreal e já com sete de avanço sobre o Girona, que tem 48.Caso mantenham a posição nas últimas jornadas, apuram-se para a Liga Conferência Europa, no que será uma inédita terceira qualificação europeia para o clube.Na primeira parte, a equipa da casa marcou aos cinco minutos, através do lateral franco-senegalês Youssouf Sabaly, e aos 44, com Ayoze Pérez a ganhar no canto o duelo com Willian José, para cabecear para golo. Nesse período, o Rayo teve manifesto azar, com duas bolas ao poste (minutos um e 12).O terceiro do Betis só chegou aos 90+6, com Borja Iglésias a rematar forte, a passe de Joaquín, quando a equipa de Vallecas já tinha feito o seu golo, aos 52, através de Santi Comesaña, e enviado mais uma bola ao poste.O português William Carvalho foi titular no Betis, sendo substituído ao intervalo por Guardado.