Futebol Internacional
Betis volta à `Champions` e Levante, de Luís Castro, sai da zona de despromoção em Espanha
O Betis assegurou o regresso à Liga dos Campeões após 21 anos, enquanto o Levante, do técnico português Luís Castro, bateu o Celta de Vigo (3-2), na Liga espanhola de futebol, deixando provisoriamente os lugares de descida.
O avançado Ferran Jutgla adiantou os galegos, que jogavam em casa, logo aos quatro minutos, mas o Levante empatou antes do intervalo, aos 43, graças ao médio hondurenho Kervin Arriaga.
No recomeço do encontro da 36.ª jornada da La Liga, o Celta de Vigo voltou a colocar-se em vantagem, e novamente por intermédio de Jutgla (48 minutos), mas os comandados de Luís Castro conseguiram a reviravolta no marcador através dos golos do defesa Dela (57) e do avançado Roger Brugue (63).
Com os três pontos, o Levante sai da 'zona de perigo', saltando para o 16.º posto com 39 pontos, mas com mais um jogo disputado do que os quatro clubes que estão abaixo: Espanyol (39), Girona (39), Alavés (37) e o lanterna-vermelha e já despromovido Oviedo (29).
O Elche (14.º) e o Maiorca (15.º) também têm 39 pontos, com os insulares com menos uma partida jogada, pelo que a luta pela permanência promete ser cerrada até à 38.ª e última ronda do campeonato.
O grande beneficiado da derrota do Celta de Vigo (sexto com 50 pontos) foi o Betis que, sob o comando do chileno Manuel Pellegrini, venceu o Elche por 2-1, e garantiu uma vaga na 'Champions’, naquela que vai ser a sua segunda presença na principal competição de clubes na Europa.
O 'matador' colombiano Cucho Hernández (nove minutos) e o médio Pablo Fornals (68), que tinha assistido para o primeiro, fizeram os golos do emblema de Sevilha, enquanto Hector Fort marcou para os visitantes aos 41.
O Betis está seguro no quinto lugar com 57 pontos, atrás do Atlético de Madrid (quarto com 66), que ganhou fora ao Osasuna (11.º com 42) por 2-1.
Os avançados Ademola Lookman (aos 15 minutos, de penálti) e Alexander Sorloth (71) fizeram os golos dos 'colchoneros', com Kike Barja a reduzir para os anfitriões, aos 90+1.
O trio da frente, comandado pelo FC Barcelona (91), que já garantiu o bicampeonato, Real Madrid (77) e Villarreal (69) ainda não entraram em ação esta jornada, com os catalães a visitarem na quarta-feira o Alavés, os 'merengues' a receberem o Oviedo na quinta-feira, e o 'submarino amarelo' a jogar em casa com o Sevilha, na quarta-feira.
