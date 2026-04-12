Betis volta a perder pontos na Liga espanhola antes de receber Sporting de Braga

A equipa de Sevilha entrou praticamente a ganhar em Pamplona, graças ao golo marcado pelo marroquino Abde Ezzalzouli, aos sete minutos, mas os anfitriões restabeleceram a igualdade ainda antes do intervalo, aos 40, na sequência de uma grande penalidade concretizada pelo croata Ante Budimir.



A formação treinada pelo chileno Manuel Pellegrini, que averbou o sétimo jogo seguido sem ganhar no campeonato espanhol, manteve-se no quinto lugar, mas pode ser ultrapassada ainda hoje pelo Celta de Vigo, sexto classificado, caso a equipa da Galiza vença em casa o lanterna-vermelha Oviedo.



O Betis recebe o Sporting de Braga na quinta-feira, em jogo da segunda mão dos quartos de final da Liga Europa de 2025/26, depois de ter empatado 1-1 na cidade minhota, na quarta-feira passada, no primeiro encontro da eliminatória.



