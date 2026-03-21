Beto brilha na vitória do Everton sobre o Chelsea

(Com Lusa)

O ex-Portimonense marcou o primeiro golo do jogo, aos 33 minutos, e repetiu a 'dose' aos 62, ante de, aos 76, servir o senegalês Iliman Ndiaye para o terceiro e último tento do encontro da 31.ª jornada da Premier League.Com a vitória, a formação de Liverpool ascendeu ao oitavo lugar, com 46 pontos, enquanto o Chelsea desperdiçou a possibilidade de chegar mais perto dos lugares cimeiros, e segue em sexto, com 48.O internacional português Pedro Neto foi titular no Chelsea, tendo sido substituído pelo brasileiro Estêvão aos 70 minutos, ao passo que Dário Essugo (ex-Sporting) não saiu do banco de suplentes dos londrinos.Certo é que o Chelsea desaproveitou a possibilidade de ultrapassar o Liverpool, que, horas antes, somou o terceiro encontro seguido na Premier League sem ganhar, averbando a 10.ª derrota da época, e está em quinto, com 49 pontos, após derrota com o Brighton (2-1).