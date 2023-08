Beto deixa Udinese e assina pelo Everton até 2027

Beto, de 25 anos, tornou-se na quinta contratação dos ‘blues’ na janela de transferências de verão, depois do compatriota Youssef Chemiti (Sporting), Ashley Young (Aston Villa), Arnaut Danjuma (Tottenham) e Jack Harrison (Leeds United).



“É bom ingressar no Everton. Sempre apreciei o clube. O Everton é um grande clube da Premier League, muito respeitado e com uma grande história. Foi fácil esta nova etapa”, afirmou Beto aos canais de comunicação do emblema inglês.



O Everton define Beto como “um atacante poderoso e trabalhador, com rápido ritmo, habilidade na área e excelente jogo de sustentação”, e recorda que foi o melhor marcado da Udinese em 2022/23, com 10 golos, menos um do que na época de estreia.



“Posso trazer coragem, confiança e acho que o meu maior objetivo é o esforço. Sempre levarei entusiasmo à equipa e aos nossos jogos. Sinto que o meu estilo combina muito bem com o Everton”, referiu o jogador, mostrando-se ansioso para começar.



Beto adianta que vai tentar ajudar a equipa a fazer golos e que dará o seu melhor para concretizar esse objetivo.



“É muito bom estar aqui e quero deixar a minha marca”, acrescentou o jogador português, que, além de Chermiti, irá encontrar no plantel dos ‘blues’ os compatriotas João Virgínia e André Gomes.



Beto chegou a Itália por empréstimo do Portimonense, em 2021/22, após o que na temporada seguinte a Udinese acionou a opção de compra por 7 milhões de euros. Em Itália, participou em 64 jogos e marcou 22 golos.