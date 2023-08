Beto marca golo na estreia pelo Everton

Contratado à Udinese e oficializado terça-feira, o avançado substituiu o compatriota Youssef Chermiti ao intervalo e empatou a contenda aos 73 minutos, a passe de Doucouré, depois de Ironside ter adiantado a formação da casa, do quarto escalão, aos 44.O neerlandês Danjuma fez o 2-1 final, aos 88 minutos, já depois de ele próprio e Beto terem acertado nos postes da baliza dos adversários, dando o primeiro triunfo da época aos "toffees", que até aqui somaram por derrotas os três encontros disputados na liga inglesa.O português Diego Moreira também se estreou pelo Chelsea, como titular, e foi substituído ao intervalo nos londrinos, que levaram de vencido em casa o Wimbledon (quarto escalão), por 2-1, com o golo da vitória a ser apontado pelo argentino ex-Benfica Enzo Fernández, após terem começado a perder.Num duelo entre primodivisionários, o Burnley venceu por 1-0 em casa do Nottingham Forest, e o Sheffield United foi afastado no desempate por grandes penalidades pelo terciário Lincoln, enquanto o Blackburn, da segunda divisão, rubricou uma goleada volumosa, por 8-0 em casa do Harrogate, da quarta.