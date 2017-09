Bibiana Steinhaus é a primeira mulher a arbitrar nos principais campeonatos europeus

Lusa 10 Set, 2017, 16:09 | Futebol Internacional

Depois de ter arbitrado durante 10 anos na segunda divisão e ter sido nomeada para os mais importantes jogos do futebol feminino, esta funcionária de polícia, de 38 anos, foi selecionada este ano para figurar entre os 24 árbitros da 'Bundesliga'.



Algumas árbitras exerceram enquanto auxiliares em jogos do principal escalão em França, Itália ou em Inglaterra, mas Steinhaus é a primeira a usar o apito a este nível.



"É uma mensagem forte para o resto mundo", escreveu a secretária-geral da FIFA, Fatma Samoura, na sua página no Facebook.



"Nunca fiz isto com um objetivo de emancipação. Fiz simplesmente aquilo que amo. Mas se sou um exemplo para muitas jovens raparigas, ou mesmo uma pioneira para fazer avançar a igualdade de direitos, fico satisfeita, evidentemente", disse Steinhaus numa entrevista publicada dias antes do jogo.