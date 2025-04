Bielefeld está na final da Taça da Alemanha

O conjunto de Bielefeld, que já tinha disputado as meias-finais da prova em 2004/05, 2005/06 e 2014/15, sendo eliminado respetivamente por Eintracht Frankfurt, Bayern Munique e Wolfsburgo, não desperdiçou desta vez a oportunidade e, perante uma equipa que ainda é campeã alemã em título, assegurou finalmente a presença na final.Com o apuramento do Bielefeld, a Taça da Alemanha conhecerá este ano uma final inédita, com o Arminia a defrontar, no dia 25 de maio, o vencedor da meia-final entre o Estugarda e o Leipzig, duas formações que já venceram a competição.