Bilhetes à venda para a "Champions" feminina de futebol

Após o lançamento da venda de bilhetes em fevereiro, a UEFA indicou que estão agora abertas as vendas de última hora para o remanescente dos bilhetes disponíveis para o público em geral.



Um total de 18 mil bilhetes estão reservados para os adeptos das duas equipas que chegarem à final, a disputar entre os vencedores das semifinais entre Arsenal-Lyon e FC Barcelona-Chelsea.



Os ingressos para o público em geral estão disponíveis por ordem de chegada na bilheteira "online" do organismo que rege o futebol europeu. O preço dos ingressos varia entre os 10, 20 e 40 euros, consoante a categoria.



A final da Liga dos Campeões feminina terá lugar no dia 24 de maio, às 17h00, no Estádio José Alvalade, em Lisboa.



A mesma plataforma vai servir para a venda dos bilhetes remanescentes para as finais das competições masculinas, casos da Liga dos Campeões, em Munique, na Alemanha, da Liga Europa, em Bilbau, em Espanha, e da Liga Conferência, na cidade polaca de Wroclaw.