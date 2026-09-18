Futebol Internacional
`Bis` de Gustavo Varela vale primeiro triunfo da época ao Monza na Liga italiana
Um 'bis' do jovem futebolista português Gustavo Varela valeu o primeiro triunfo da época ao Monza, à quinta jornada da Liga italiana de futebol, no êxito por 2-1 sobre o Sassuolo.
O avançado, de 21 anos, marcou aos 51 minutos, de cabeça, na sequência de um canto de Samuele Birindelli, ampliando aos 63, de penálti, a enganar o guarda-redes, no castigo que penalizou uma falta na área de Sebastiano Esposito.
Aos 88, o montenegrino Vasilije Adzic marcou de livre e reduziu e aos 90+3 o cabeceamento de Kieron Bowie foi ao poste, gorando-se a igualdade.
Com este resultado, o Monza sobe, provisoriamente, a 14.º, com quatro pontos, enquanto o Sassuolo é nono, com sete.
Além de Gustavo Varela, também Ricardo Mangas e Dany Mota, a partir dos 56, alinharam pelo Monza.
A Roma, de Rodrigo Mora, e o campeão Inter lideram o campeonato com o pleno de quatro triunfos, indo defrontar-se no sábado na capital transalpina.
Aos 88, o montenegrino Vasilije Adzic marcou de livre e reduziu e aos 90+3 o cabeceamento de Kieron Bowie foi ao poste, gorando-se a igualdade.
Com este resultado, o Monza sobe, provisoriamente, a 14.º, com quatro pontos, enquanto o Sassuolo é nono, com sete.
Além de Gustavo Varela, também Ricardo Mangas e Dany Mota, a partir dos 56, alinharam pelo Monza.
A Roma, de Rodrigo Mora, e o campeão Inter lideram o campeonato com o pleno de quatro triunfos, indo defrontar-se no sábado na capital transalpina.