Futebol Internacional
`Bis` de Harry Kane ajuda Bayern Munique a repor distância na Bundesliga
Um 'bis' do internacional inglês Harry Kane ajudou hoje à vitória do Bayern Munique na visita ao Werder Bremen (3-0), em jogo da 22.ª jornada da Bundesliga, que permitiu aos bávaros repor a distância para o Borussia Dortmund.
Depois da vitória na véspera da formação de Dortmund, o campeão Bayern precisava de vencer para voltar a ter seis pontos de diferença para o rival e a deslocação a Bremen, diante do 16.º classificado, não parecia trazer complicações aos bávaros.
O triunfo começou a ser desenhado cedo, quando ainda antes da meia hora a equipa de Vincent Kompany já vencia por 2-0, com golos do inevitável Harry Kane, o melhor marcador da Bundesliga (26 golos), aos 22 minutos (de grande penalidade) e aos 25.
O resultado foi fixado já na segunda parte, com Goretzka a fazer o 3-0, aos 70 minutos.
Entre as equipas do top-4, o Hoffenheim, terceiro, venceu na receção ao Friburgo, sétimo, por 2-0, com golos de Asllani e Kabak, e o Bayer Leverkusen subiu a quarto, depois de golear hoje o St.Pauli (17.º), por 4-0, embora o Leipzig ainda não tenha jogado.
O Bayer Leverkusen passa a ter os mesmos 39 pontos de Leipzig, quarto, que apenas joga no domingo, dia em que recebe o Wolfsburgo, mas os 'farmacêuticos' têm um jogo em atraso, ainda da 17.ª jornada, fora com o Hamburgo, e que está agendado para o início de março.
Em outros jogos da tarde, o Eintracht Frankfurt aproveitou a folgada vitória diante do Borussia Mönchengladbach (12.º), por 3-0, para subir a sétimo, por troca com o derrotado Friburgo, enquanto o Hamburgo, com Daniel Fernandes e Fábio Vieira, também teve benefícios nesta ronda.
A equipa, que teve os dois portugueses de início, venceu o Union Berlin (10.º) por 3-2, e subiu ao nono lugar.
Hamburgo e Union Berlin têm os mesmos 25 pontos, mas ainda hoje entra em campo o Colónia, com 23, que visita o Estugarda, sexto.
