`Bis` de Messi na reviravolta do Inter Miami em Orlando

No dérbi da Florida, a formação da casa foi muito eficaz na primeira parte e chegou ao intervalo a vencer por 2-0, com tentos do croata Mario Pasalic, aos 18 minutos, e do argentino Martin Ojeda, aos 24.



Para a segunda metade, o treinador argentino Javier Mascherano colocou em campo o jovem compatriota Mateo Silvetti, que reduziu logo aos 49 minutos, com um remate de fora da área.



Depois, entrou em cena Messi, para muitos o melhor de sempre, que empatou o jogo aos 57 minutos, com um colocado remate à entrada da área, e, depois, assistiu o venezuelano ex-Casa Pia Telasco Segovia, aos 85, a ‘meias’ com um defesa local.



Aos 90 minutos, o argentino selou o 2-4 final, depois de ganhar uma falta e o segundo amarelo a Colin Guske: na marcação do correspondente livre direto, fez a bola contornar a barreira e entrar junto ao ângulo inferior direito.



Depois do desaire por 3-0 no reduto do Los Angeles FC, na ronda inaugural, Messi marcou os primeiros golos na edição 2026, ele que foi o melhor marcador e o melhor jogador da edição 2025. Já tinha sido o ‘MVP’ em 2024.



Na carreira, o argentino conta agora 925 golos e 423 assistências, em 1.193 jogos em equipas seniores, sendo que conta 59 tentos e 37 assistências na MLS, em 63 jogos, e 79 golos e 44 assistências pelo Inter Miami, em 89 embates.

