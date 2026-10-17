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`Bis` de Pedro Neto garante triunfo do Chelsea na visita ao Everton

`Bis` de Pedro Neto garante triunfo do Chelsea na visita ao Everton

Um ‘bis’ do avançado internacional português Pedro Neto garantiu hoje o triunfo, por 2-0, do Chelsea na visita ao Everton, em jogo da sétima jornada da Liga inglesa de futebol.

Lusa / Adicionar como fonte informativa
Adam Vaughan - EPA

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Em Liverpool, Pedro Neto marcou aos 46 e 90 minutos, somando o seu terceiro golo na presente edição da Liga inglesa, numa partida em que foi substituído quase no final dos descontos (90+13) pelo compatriota Geovany Quenda.

O triunfo, que se segue à goleada por 5-1 frente ao Bournemouth, deixa o Chelsea provisoriamente no quarto lugar, com 13 pontos, em igualdade com o Brighton, que no domingo visita o Crystal Palace.

O Everton segue, à condição, no sexto posto, com 10 pontos, menos oito do que o Manchester City, que lidera com o pleno de vitórias em seis jornadas, e que ainda hoje recebe o Ipswich.
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