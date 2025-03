Bis de Raphaël Guerreiro insuficiente para impedir derrota do Bayern Munique

Raphaël Guerreiro abriu o marcador aos 14 minutos, com um forte remate, e repetiu a 'dose' aos 28, desta feita de cabeça, já depois de Serge Gnabry ter desperdiçado, aos 22, um penálti para os bávaros, que pareciam encaminhados para uma vitória tranquila mesmo a atuarem sem vários dos habituais titulares, como Kane ou Kimmich.



Mas o Bochum reagiu e reduziu aos 31, através do croata Jakov Medic, e, ainda antes do intervalo, aos 43, o internacional português João Palhinha viu o cartão vermelho e deixou o líder da Bundesliga em desvantagem nesta partida da 25.ª jornada.



Na segunda parte, os visitantes consumaram a reviravolta com golos do maliano Ibrahima Sissoko e do eslovaco Matus Bero, aos 51 e 71, respetivamente, e impuseram a primeira derrota caseira no campeonato ao Bayern Munique (e apenas a segunda nesta época).



Com o inesperado feito, o aflito Bochum mantém-se no 16.º e antepenúltimo lugar, mas amealha pontos preciosos na luta pela manutenção e conseguir repetir uma vitória em Munique 34 anos depois.



Por seu turno, o Bayern Munique continua no topo da tabela, com 61 pontos, mas não perdeu margem para o segundo, o campeão Bayer Leverkussen, que também foi hoje derrotado com surpresa na receção ao Werder Bremen, por 2-0, e continua a oito pontos de distância.



O médio austríaco Romano Schmid marcou o primeiro para os forasteiros logo aos sete minutos, e Justin Njinmah fechou a contagem aos 90+4, garantindo três pontos para o Werder Bremen, que vinha de uma série 'negra' de cinco derrotas consecutivas e ocupa o 12.º posto com 33 pontos.



O avançado internacional português André Silva foi titular na formação vencedora, tendo sido substituído aos 78, e ainda não conseguiu fazer o primeiro golo após cinco jogos ao serviço do Werder Bremen, que o recrutou ao Leipzig em janeiro.



Num dia de resultados inesperados na Alemanha, o Borussia Dortmund perdeu em casa com o Augsburgo, graças ao golo 'solitário' do defesa neerlandês Jeffrey Gouweleeuw, aos 23 minutos.



Com o desaire, a formação de Dortmund segue num improvável 10.º lugar, com 35 pontos, enquanto o rival de hoje está logo a seguir, em 11.º, com os mesmos pontos.



Já o Wolfsburgo (sexto com 38 pontos), com o atacante luso Tiago Tomás no 'onze' inicial, empatou em casa com o St. Pauli (15.º com 22), a uma bola (1-1), com o defesa belga Siebe Van Der Heyden a adiantar os forasteiros, aos 38, e o ponta de lança argelino Mohamed Amoura a igualar aos 70, de grande penalidade.



Por seu turno, o Kiel recebeu e empatou com o Estugarda, por 2-2, num jogo, entre o 17.º e penúltimo classificado (17 pontos) e o oitavo (37), com várias 'cambalhotas' no marcador.



Jamie Leweling adiantou a formação visitante aos 15 minutos, com o Kiel a dar a volta ao marcador por intermédio de Steven Skrzybski, que 'bisou' aos 30 e aos 46, mas o Estugarda conseguiu ainda alcançar o empate, graças ao golo de Ermedin Demirovic, aos 53.