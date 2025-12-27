Bis de Ronaldo e golo de Félix na vitória de Jesus frente a Paulo Sérgio

O internacional português Cristiano Ronaldo marcou aos 31 e 45+2 minutos, após o que viu um golo anulado aos 66, que impediu o ‘hat-trick’, antes de o compatriota João Félix fechar a contagem aos 90+4, selando a 10.ª vitória da formação de Riade em 10 jogos na prova.



O Al Nassr, orientado por Jorge Jesus, segue invicto na liderança, com 30 pontos, mais quatro do que o Al Hilal, segundo, sendo que Ronaldo e Félix já dividem o topo dos melhores marcadores do campeonato, ambos com 12 golos.



Já o Al Okhdood, orientado por Paulo Sérgio, segue na 17.ª posição, com cinco pontos, em zona virtual de despromoção.



O Damac, do treinador Armando Evangelista, empatou 1-1 em casa do Al Qadisiya, quinto classificado.



O argentino Valentin Vada colocou o Damac em vantagem logo aos quatro minutos, mas o italiano Mateo Retegui empatou para o Al Qadisiya, aos 45+1, estabelecendo o resultado final.