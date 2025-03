`Bis` de Taremi qualifica Irão pela sétima vez

Em Teerão, o ex-portista Mehdi Taremi, que já tinha sido selado o apuramento para o Mundial2022, voltou a ser o `herói`, com golos aos 52 e 83 minutos, enquanto Hojimat Erkinov, aos 16, e Abbosbek Fayzullaev, aos 53, marcaram para os forasteiros.

O Irão vai marcar presença no Mundial pela sétima vez, e quarta consecutiva, depois de 1978, 1998, 2006, 2014, 2018 e 2022, sempre com eliminações na fase de grupos.

No Grupo A, que apura diretamente os dois primeiros para a fase final, os iranianos passaram a somar 20 pontos, em oito jogos, mais 10 dos que os Emirados Árabes Unidos, terceiros, que ainda jogam hoje, com Coreia do Norte, em Riade, na Arábia Saudita.

Se os Emirados perderem, o Uzbequistão, segundo, com 17 pontos, também garante o apuramento, neste caso inédito.

O Irão é a terceira seleção a selar a qualificação, depois de Japão (Ásia) e Nova Zelândia (Oceânia), seleções que se juntaram aos coanfitriões Canadá, México e Estados Unidos, que acolhem a prova de 11 de junho a 19 de julho de 2026.