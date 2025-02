Bis tardio de Merino aproxima provisoriamente o Arsenal do líder Liverpool

O médio espanhol, que tinha substituído o ‘inexistente’ Raheem Sterling aos 69 minutos, assegurou o triunfo da equipa londrina com dois golos tardios, marcados aos 81 e 87, no estádio do 18.º classificado e primeira equipa em zona de despromoção ao segundo escalão.



O Arsenal consolidou o segundo lugar, pressionando o Liverpool, que ficou à distância de quatro pontos, mas pode aumentar para sete a vantagem no topo da classificação se vencer no domingo o Wolverhampton, 17.º colocado, que é treinado pelo português Vítor Pereira.



Os ‘gunners’ estiveram longe do brilhantismo de outros encontros, reflexo das ausências de vários habituais titulares, casos de Bukayo Saka, Gabriel Martinelli, Gabriel Jesus e Kai Havertz, apesar do esforço do jovem Ethan Nwaneri (17 anos), que acertou na barra da baliza adversária, aos 61 minutos, e no poste, aos 76.



O Leicester tinha a possibilidade de ultrapassar de forma provisória os ‘wolves’, mas nunca se mostrou muito ameaçador e pode mesmo terminar a ronda na penúltima posição, em função do resultado que o Ipswich alcançar no terreno do Aston Villa.