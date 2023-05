B.J. Callaghan é o novo selecionador interino dos Estados unidos

Callaghan, que foi adjunto na seleção nos últimos dois anos, vai orientar a equipa dos Estados Unidos em junho e julho na defesa dos títulos da Gold Cup e da Liga das Nações da CONCACAF, a Confederação de Futebol da América do Norte, América Central e Caraíbas.



Quanto a Hudson, também ele técnico interino, deixa a seleção para assumir um novo projeto, não especificado.



O posto efetivo continua vago desde a saída de Gregg Berhalter, no final de 2022.



"B.J. fez parte integrante do 'staff' nos quatro últimos anos, à medida que esta jovem equipa crescia e se desenvolvia", disse Matt Crocker, diretor desportivo da seleção.



Callaghan, de 41 anos, é o elemento mais antigo da equipa nacional dos Estados Unidos, tendo começado em 2019 como analista estratégico. Depois, em 2021, tornou-se um dos treinadores adjuntos.



Os Estados Unidos vão jogar com o México numa das meias-finais da Liga das Nações da CONCACAF, marcada para 15 a 18 de junho, em Las Vegas. O outro jogo opõe Canadá e Panamá.