Black Bulls e Ferroviário da Beira lideram Moçambola

Os Black Bulls venceram o Vilankulo por 2-0, enquanto a equipa da Beira foi ao extremo norte do país, Lichinga, vencer por 2-1.



Após esta jornada, seguem-se na classificação, com quatro pontos, o Ferroviário de Maputo e a equipa do Songo.



O Ferroviário da capital conseguiu alcançar o resultado mais dilatado da jornada, batendo por 3-0 o Desportivo de Maputo, e o Songo bateu a Liga Desportiva por 2-1.



Numa jornada em que não houve empates entre as 14 equipas do Moçambola, o campeão em título, Costa do Sol, conquistou a primeira vitória, por 2-1, frente ao Incomáti.



Resultados da segunda jornada:



Desportivo de Maputo - Ferroviário de Maputo, 0-3



Ferroviário de Nacala - Matchedje de Mocuba, 1-0



Ferroviário de Lichinga - Ferroviário da Beira, 1-2



Songo – Liga, 2-1



Textáfrica - Ferroviário de Nampula, 0-1



Costa do Sol – Incomáti, 2-1



Black Bulls – Vilankulo, 2-0



