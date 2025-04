Boca Juniors despede Fernando Gago

“Foi uma decisão que tomámos com calma, mas não foi fácil, pois é um homem da casa”, explicou o dirigente Maurício Crena, referindo-se ao técnico que fez a formação no clube e que, ainda assim, deixa o Boca Juniors no primeiro lugar do torneio de abertura do campeonato argentino.



A derrota por 2-1 ante o rival River Plate ditou o divórcio entre o antigo médio defensivo, de 39 anos, que tinha chegado ao Boca Juniors em outubro de 2024.



Em cerca de seis meses, Gago venceu 18 jogos, empatou seis e perdeu sete, destacando-se ainda a eliminação precoce na Taça Libertadores, na segunda ronda de qualificação, ante os peruanos do Alianza Lima.



Apesar do desaire, o Boca Juniors continua líder isolado da Zona A do torneio de abertura do campeonato, enquanto o River Plate subiu a terceiro no Grupo B, sendo que ambas as formações já se apuraram para os oitavos de final da competição.



O Boca Juniors e o River Plate vão participar no Mundial de clubes, que vai decorrer entre 15 de junho e 13 de julho, nos Estados Unidos, sendo que o Boca vai defrontar o Benfica, Bayern Munique e Auckland City, no Grupo C.