Bochum salva-se da despromoção

Um remate por cima do japonês Uchino encerrou a decisão e assegurou que o primodivisionário vai manter esse estatuto, com o avançado português Gonçalo Paciência, que entrou no início do prolongamento, a marcar o seu penálti, a abrir a série.



A equipa do luso anulou um 3-0 que trazia do jogo caseiro com uma grande exibição do austríaco Stoger, que assistiu os dois primeiros, de Hofmann (18 e 66 minutos), e fez o terceiro de penálti, aos 70.



O resultado deixa o Bochum, que foi 16.º e antepenúltimo e por isso disputou o play-off, mais um ano na Bundesliga, enquanto o Fortuna Düsseldorf, que procurava subir ao lado do St. Pauli e do Kiel, passará mais um ano no segundo escalão, em que milita desde 2020 e que acabou esta temporada no terceiro posto.