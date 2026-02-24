Bodø/Glimt elimina Inter da Liga dos Campeões

Jens Petter Hauge foi o carrasco da sua antiga equipa, selando uma qualificação histórica para o modesto clube da Noruega.



Em St. James' Park, o Newcastle confirmou o favoritismo absoluto e voltou a vencer por 3-2. Apesar de o Qarabağ ter dado luta nesta segunda mão, a vantagem confortável trazida do primeiro jogo permitiu aos ingleses gerir as emoções. Sandro Tonali e Joelinton marcaram cedo, carimbando o passaporte para os oitavos.



Num jogo mais tático e com menos brilho ofensivo, empate 0-0, o Bayer Leverkusen limitou-se a gerir a vantagem de dois golos obtida na Grécia. O Olympiacos, treinado por José Luis Mendilibar, tentou reagir, mas a organização defensiva dos alemães foi intransponível.



Antes, e depois de um empate frenético (3-3) na Bélgica, os "colchoneros" dominaram no Metropolitano. O avançado norueguês Alexander Sørloth foi a figura do jogo com um hat-trick, garantindo a passagem tranquila da equipa de Diego Simeone após um susto inicial com o golo de Ordóñez. Resultado final, 4-1 para o Atlético de Madrid.