Bodo/Glimt surpreende Manchester City com primeira vitória de sempre

No relvado sintético do Estádio Aspmyra, sob temperaturas negativas e elevada humidade, em embate da sétima ronda da fase de liga, o dinamarquês Kasper Hogh (22 e 24 minutos) e Jens Petter Hauge (58) deram o triunfo caseiro aos noruegueses, que nunca tinham derrotado adversários ingleses nas provas europeias.



O Bodo/Glimt não competia oficialmente desde 10 de dezembro de 2025 e vinha de três empates e três derrotas para a Liga dos Campeões, tendo imposto a segunda derrota seguida ao Manchester City, cujo único golo foi rubricado pelo francês Rayan Cherki (60 minutos), instantes antes da expulsão do capitão espanhol Rodri (62).



Os internacionais portugueses Matheus Nunes e Rúben Dias, ambos por lesão, e Bernardo Silva, suspenso, desfalcaram os ingleses, que já tinham garantido uma vaga nas eliminatórias antes da sétima e penúltima jornada da fase de liga e procuram a entrada direta nos oitavos de final, reservada aos oito primeiros.



Numa fase em que as equipas situadas entre a nona e a 24.ª posições rumam ao play-off de acesso aos ‘oitavos’, ao passo que as últimas 12 são afastadas, o Manchester City está provisoriamente no quarto lugar, com 13 pontos.



O Arsenal comanda com um pleno de 18 pontos e também tem presença assegurada nas eliminatórias, a exemplo do Bayern Munique, segundo, do campeão europeu e intercontinental Paris Saint-Germain, terceiro, que joga hoje no terreno do bicampeão português Sporting, e da Atalanta, quinta.



Dos cinco primeiros, o Arsenal é o único a depender de si próprio para selar nesta ronda a chegada aos ‘oitavos’, precisando de pontuar hoje na visita ao Inter Milão, finalista vencido da Liga dos Campeões em 2024/25.



O Bodo/Glimt subiu à condição ao 26.º lugar, com seis pontos, um abaixo do Nápoles, 24.º, que ocupa a última vaga de play-off e ainda não jogou.



Mais cedo, na abertura da jornada, os belgas do Club Brugge entraram na zona de continuidade na Liga dos Campeões, ao golearem o Kairat Almaty (4-1), em Astana, contribuindo para a eliminação dos cazaques.



O sérvio Aleksandar Stanković, o capitão Hans Vanaken, Romeo Vermant e Brandon Mechele marcaram os golos dos visitantes, que utilizaram de início o português Carlos Forbs, enquanto o suplente Adilet Sadybekov reduziu pelos anfitriões, nos quais Luís Mata e Jorginho foram titulares.



O Club Brugge é 23.º e acumula sete pontos, contra apenas um do Kairat, primeira equipa arredada das eliminatórias, na 36.ª e derradeira posição.



A sétima de oito jornadas da fase de liga da Liga dos Campeões tem mais sete partidas hoje, e finaliza com outras nove na quarta-feira, quando o Benfica, vencedor em 1960/61 e 1961/62, visitar os italianos da Juventus, triunfantes em 1984/85 e 1995/96.



