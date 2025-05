Bola de Ouro de 2025 vai ser entregue em 22 de setembro em Paris

No total, vão ser atribuídos 13 prémios, com destaque para a coroação dos melhores jogadores masculino e feminino da temporada que está prestes a terminar, num evento no Teatro Châtelet organizado pela France Football em parceira com a UEFA.



Pela primeira vez, haverá tantos prémios para homens como para mulheres, com os troféus de melhor jogador jovem, melhor guarda-redes e melhor marcador de clubes e de seleções a serem adicionados à lista de vencedores.



Os nomeados serão revelados no início de agosto, especificaram os organizadores.



No ano passado, a Bola de Ouro foi conquistada pelo médio espanhol Rodri, do Manchester City, e pela média espanhola Aitana Bonmati, do FC Barcelona.