Bola de Ouro. Três portugueses do PSG e Viktor Gyokeres entre os nomeados

Os três portugueses tiveram uma época de exceção no Paris Saint-Germain. Para além de terem vencido todos os troféus domésticos, em França, João Neves, Vitinha e Nuno Mendes foram fulcrais na conquista da primeira taça da Liga dos Campeões dos parisienses.

Para além dos troféus pelo clube da capital francesa, os três jogadores conquistaram a Liga das Nações por Portugal. João Neves também está nomeado para o prémio Kopa.





Depois de uma época de sucesso no Sporting, Viktor Gyokeres, agora no Arsenal, também faz parte do lote de nomeados.





O sueco de 27 anos foi a principal figura do bicampeonato do Sporting. Em 52 partidas, o avançado marcou 54 golos e fez 13 assistências, com uma participação direta em 67 golos dos Leões.





A lista é composta por 30 jogadores de várias ligas europeias: Lamine Yamal, Jude Bellingham, Mohamed Salah, Ousmane Dembélé, Achraf Hakimi, Harry Kane, Kylian Mbappé, Cole Palmer, Raphinha, Vinicius Jr e Florian Wirtz também fazem parte das nomeações da France Football.