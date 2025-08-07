Bola de Ouro. Três portugueses do PSG e Viktor Gyokeres entre os nomeados
A France Football anunciou esta quinta-feira a lista de nomeados para a Bola de Ouro. Vitinha, Nuno Mendes e João Neves, três dos quatro portugueses do PSG, estão nomeados. O antigo avançado do Sporting, Viktor Gyokeres também faz parte do lote.
Os três portugueses tiveram uma época de exceção no Paris Saint-Germain. Para além de terem vencido todos os troféus domésticos, em França, João Neves, Vitinha e Nuno Mendes foram fulcrais na conquista da primeira taça da Liga dos Campeões dos parisienses.
Here are the 2025 Ballon d'Or nominees!#ballondor pic.twitter.com/tehmbU4R0j— Ballon d'Or (@ballondor) August 7, 2025
Para além dos troféus pelo clube da capital francesa, os três jogadores conquistaram a Liga das Nações por Portugal. João Neves também está nomeado para o prémio Kopa.
Depois de uma época de sucesso no Sporting, Viktor Gyokeres, agora no Arsenal, também faz parte do lote de nomeados.
O sueco de 27 anos foi a principal figura do bicampeonato do Sporting. Em 52 partidas, o avançado marcou 54 golos e fez 13 assistências, com uma participação direta em 67 golos dos Leões.
A lista é composta por 30 jogadores de várias ligas europeias: Lamine Yamal, Jude Bellingham, Mohamed Salah, Ousmane Dembélé, Achraf Hakimi, Harry Kane, Kylian Mbappé, Cole Palmer, Raphinha, Vinicius Jr e Florian Wirtz também fazem parte das nomeações da France Football.
