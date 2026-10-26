Bola de Ouro. Vitinha 14.º classificado na edição 2025/26, Portugal fora do top 10

Terceiro colocado do prémio individual mais prestigiado da modalidade em 2024/25, Vitinha sagrou-se bicampeão europeu e pentacampeão francês ao serviço do Paris Saint-Germain na época passada, além de ter conquistado as Supertaças doméstica e europeia e a Taça Intercontinental.



O médio, de 26 anos, integrou a equipa ideal da Liga dos Campeões, na qual foi eleito melhor jogador da final, vencida pelos parisienses frente aos ingleses do Arsenal no desempate por penáltis, em Budapeste, na Hungria.



Vitinha volta agora a ser o português mais bem cotado na Bola de Ouro, que integrou quatro lusos nos 30 nomeados e viu João Neves, igualmente centrocampista do Paris Saint-Germain, repetir a 19.ª posição de 2024/25.



Do plantel dos bicampeões europeus faz ainda parte o defesa esquerdo Nuno Mendes, que foi 23.º colocado, um ano depois de ter encerrado o top 10 da edição 2024/25, vencida pelo colega de equipa Ousmane Dembélé.



Já o médio Bruno Fernandes, do Manchester United, ficou no 27.º lugar, na sequência de uma época em que foi eleito melhor jogador da Liga inglesa e quebrou o recorde de assistências na história da competição, além de ter representado a seleção principal de Portugal na fase final do Mundial2026.



Nessa prova também estiveram Nuno Mendes, João Neves e Vitinha, com os lusos, detentores da Liga das Nações, a serem afastados nos oitavos de final pela Espanha, campeã europeia e futura vencedora do título mundial.



Portugal não ficava sem representação no top 10 da Bola de Ouro desde 2023/24 e mantém-se com 13 internacionais ‘AA’ a chegar a esse patamar, num lote liderado por Cristiano Ronaldo (14 presenças), capitão da seleção lusa e cinco vezes vencedor do galardão (2008, 2013, 2014, 2016 e 2017).



Atrás de Ronaldo, que só é ultrapassado em êxitos pelo recorde de oito do argentino Lionel Messi, estão Eusébio (oito), distinguido em 1965, e Luís Figo (três), vitorioso em 2000, enquanto Bernardo Silva atingiu o top 10 por duas ocasiões, contra uma de José Águas, José Torres, Fernando Chalana, Paulo Futre, Ricardo Carvalho, Deco, Pepe, Nuno Mendes e Vitinha.



Portugal teve dois futebolistas nesse patamar em cinco edições, em 1966, ano da melhor participação lusa de sempre em Mundiais, com o terceiro lugar, 2004, quando o FC Porto foi campeão europeu e Portugal perdeu a final do Euro2004 como anfitrião, 2016, com o inédito troféu continental de seleções, 2019, após o primeiro sucesso na Liga das Nações, e 2024/25.



A cerimónia de entrega da 70.ª Bola de Ouro realiza-se hoje em Londres, no London Palladium, e pela primeira vez fora de Paris, galardoando os melhores futebolistas masculino e feminino da época passada, por entre outros prémios atribuídos pela France Football, em conjunto com a UEFA.