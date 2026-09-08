EM DIRETO
Ministro da Administração Interna responde às perguntas dos deputados

Bola de Ouro. Vozinha entre os nomeados para guarda-redes do ano

Bola de Ouro. Vozinha entre os nomeados para guarda-redes do ano

A lista de nomeados para a Bola de Ouro está a ser apresentada esta terça-feira. O internacional de Cabo Verde está entre os nomeados para disputar a distinção de melhor guarda-redes do ano. Depois de uma prestação marcante no Mundial deste ano, Vozinha entra para os nomeados para este troféu, aos 41 anos.

RTP / Adicionar como fonte informativa

VER MAIS
(em atualização)

Thibaut Courtois (Real Madrid), Yassine Bounou (Al-Hilal), Gregor Kobel (Borrusia Dortmund), Edouard Mendy (Al Ahli), Joan García (Barcelona), Edouard Mendy (Al Ahli), Emiliano Martinez (Chelsea), David Raya (Arsenal), Vozinha (Colo Colo), Unai Simón (Athletic Bilbau) e Matvey Safonov (PSG) são os dez nomeados.

Quanto a treinadores, entre os nomeados estão Mikel Arteta, do Arsenal, Luis de la Fuente, selecionador de Espanha, Unai Emery, do Aston Villa, Vincent Kompany, do Bayern Munich e Luis Enrique, do Paris-SG. 

Entre as mulheres no comando técnico, as nomeadas são Ayaka Yamashita, Manchester City, Jonatan Giráldez, OL Lyonnes, Andrée Jeglertz, Manchester City e Nils Nielsen, seleção do Japão.

Na lista de nomeadas femininas para guarda-redes, Ann-Katrin Berger, Gotham FC, Cata Coll, do Barcelona, Hannah Hampton, do Chelsea, Lorena, do Kansas City Current.
PUB
PUB