Futebol Internacional
Bola de Ouro. Vozinha entre os nomeados para guarda-redes do ano
A lista de nomeados para a Bola de Ouro está a ser apresentada esta terça-feira. O internacional de Cabo Verde está entre os nomeados para disputar a distinção de melhor guarda-redes do ano. Depois de uma prestação marcante no Mundial deste ano, Vozinha entra para os nomeados para este troféu, aos 41 anos.
(em atualização)
Thibaut Courtois (Real Madrid), Yassine Bounou (Al-Hilal), Gregor Kobel (Borrusia Dortmund), Edouard Mendy (Al Ahli), Joan García (Barcelona), Edouard Mendy (Al Ahli), Emiliano Martinez (Chelsea), David Raya (Arsenal), Vozinha (Colo Colo), Unai Simón (Athletic Bilbau) e Matvey Safonov (PSG) são os dez nomeados.
Quanto a treinadores, entre os nomeados estão Mikel Arteta, do Arsenal, Luis de la Fuente, selecionador de Espanha, Unai Emery, do Aston Villa, Vincent Kompany, do Bayern Munich e Luis Enrique, do Paris-SG.
Entre as mulheres no comando técnico, as nomeadas são Ayaka Yamashita, Manchester City, Jonatan Giráldez, OL Lyonnes, Andrée Jeglertz, Manchester City e Nils Nielsen, seleção do Japão.
Na lista de nomeadas femininas para guarda-redes, Ann-Katrin Berger, Gotham FC, Cata Coll, do Barcelona, Hannah Hampton, do Chelsea, Lorena, do Kansas City Current.