Bolonha e Juventus na luta pela "Champions"

Com uma goleada em Monza (4-0), a Atalanta, terceira classificada, praticamente confirmou a Liga dos Campeões, juntando-se a Nápoles e Inter Milão, deixando o quarto posto em aberto para cinco equipas, numa reta final da Serie A que promete ser emocionante.



Com Renato Veiga no "onze" inicial, e com Alberto Costa e Francisco Conceição a serem lançados na segunda parte, a Juventus até esteve em vantagem em Bolonha, com um golo do francês Khepherem Thuram, aos nove minutos, mas a equipa da casa fugiu à derrota aos 54, pelo suíço Remo Freuler.



Este resultado deixa a Juventus no quarto lugar com 63 pontos, em igualdade com a Roma, quinta, que venceu na receção à Fiorentina, por 1-0, com um golo do ucraniano Dovbyk, aos 45+5.



Também com 63 pontos, mas no sexto posto, segue a Lazio, à frente do Bolonha, sétimo com 62, e da Fiorentina, oitava com 59.