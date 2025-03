Bolonha e Juventus vencem na luta intensa pelos lugares europeus em Itália

Depois de uma primeira parte sem golos na partida da 30.ª jornada da Serie A, o tento solitário do avançado Riccardo Orsolini no recomeço do segundo tempo (49 minutos), ofereceu a quinta vitória conseutiva ao Bolonha, que segue em quarto lugar, o último que na Serie A dá acesso direto à fase de liga da 'Champions', com 56 pontos, enquanto o adversário é 19.º e penúltimo, com 20.



Por seu turno, a Juventus beneficiou do golo do 'prodígio' turco Kenan Yildiz, aos 25 minutos, para se manter próxima precisamente do Bolonha, já que ocupa o quinto posto, com 55 pontos, enquanto o Génova é 12.º, com 35.



Renato Veiga foi titular na 'vecchia signora', com Francisco Conceição a ser lançado, aos 66 minutos, e Alberto Costa a permanecer no banco da equipa comandada pelo croata Igor Tudor.



O líder do campeonato transalpino Inter Milão (64 pontos) recebe no domingo a Udinese, e, no mesmo dia, o Nápoles (segundo com 61) recebe o AC Milan (nono com 47) de Sérgio Conceição e Rafael Leão.