Bolonha e Lazio atrasam-se na corrida à "Champions"

Lazio salva um ponto



No Olímpico de Roma, a Lazio esteve a viver um "pesadelo" desde bem cedo, com o golo visitante de Jacob Ondrejka aos três minutos. O sueco elevou para 2-0, aos 46 minutos.



Os golos do espanhol Pedro, aos 79 e 84, ainda deram para assegurar um ponto, que deixa os romanos com 60 pontos, na sétima posição.



A três jornadas do fim da Serie A, três pontos apenas separam o quarto, que é a Juventus (62), e o oitavo, a Fiorentina (59).



Na luta pela manutenção, o Cagliari ganhou por 2-0 ao Verona, subindo de 16.º para 14.º, já com oito pontos de vantagem sobre o Veneza, o primeiro em lugar de despromoção, com 25 pontos.



O Verona é 15.º, com 32 pontos.





O Bolonha, que era quarto classificado antes da ronda, cede a posição para a Juventus, vitoriosa do Monza no domingo. A "Juve" passa a ter 62 pontos, contra 61 do Bolonha.A fazer uma grande época, o Bolonha irá jogar em 14 de maio a final da Taça, contra o AC Milan, de Sérgio Conceição.