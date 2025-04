Bolonha em vantagem na Taça de Itália

O Bolonha, vencedor das duas finais da Taça que disputou, em 1969/70 e 1973/74, ocupa o quarto lugar da Liga.



A outra meia-final da 78.ª edição da Taça de Itália arranca esta quarta-feira, com a receção do AC Milan, de Rafael Leão e João Félix e comandado por Sérgio Conceição, ao rival Inter Milão, que lidera destacadamente o campeonato.



As duas edições do "derby Della Madonnina" vão definir um dos emblemas presentes na final, marcada para Roma, em 14 de maio, num duelo em que o Inter conta nove troféus em 15 finais, enquanto o AC Milan soma cinco sucessos em 14 presenças.







A formação comandada por Vincenzo Italiano conseguiu uma relevante vantagem para o segundo jogo, marcado para sua casa, no Estádio Renato Dall'Ara, em 24 de abril, frente ao Empoli, que pela primeira disputa esta fase da competição.