Bolonha empata na receção ao Génova com golo aos 90+5 minutos

A formação de Génova adiantou-se no marcador aos 20 minutos, pelo avançado islandês Albert Gudmundson, na execução de um livre, que fez a bola entrar rasteira junto ao poste direito da baliza do guarda-redes Federico Ravaglia.



O Bolonha só conseguiu evitar a derrota ‘in-extremis’, aos 90+5 minutos, através de Lorenzo Silvestri, que tinha entrado em campo pouco antes, aos 86, a render o lateral direito austríaco Stefan Posch.



De realçar que o Génova poderia ter vencido a partida, quando o mesmo Gudmundson, autor do primeiro golo de livre, fez a bola embater na barra, aos 90+8 minutos, também na execução de um pontapé livre à entrada da área.



O Inter Milão lidera a Serie A com 45 pontos, seguido da Juventus, com 43, do AC Milan, com 36, da Fiorentina, com 33, e do Bolonha, em quinto lugar, com 32, e mais um jogo, tal como o Génova, que é 12.º, com 21.